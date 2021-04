Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca, in acest moment, exista un proces de negociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, "nu avea cu ce sa greseasca". "In acest moment, si trebuie sa fie clar pentru toata lumea…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca, in acest moment, exista un proces de negociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, "nu avea cu ce sa greseasca". "In acest moment, si trebuie sa fie clar pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan.

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta…

- Premierul Florin Citu a transmis ca reprezentantii Comisiei Europene nu au refuzat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, ci l-au „remodelat” pentru a se incadra in tiparele cerute.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…