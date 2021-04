Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca angajatii din companiile private se pot vaccina la locul de munca, cu avizul DSP, mentionand ca vor avea acces si membrii familiilor acestora. "Am avut doua intalniri foarte importante in ceea ce priveste campania de vaccinare. De astazi am schimbat cateva lucruri, in special modalitatea in care angajatii din companiile private se pot vaccina la locul de munca, cu ajutorul operatorilor economici si dupa ce sunt avizati de DSP. Am vorbit cu cei de la DSP acum cateva zile, saptamana trecuta, si am spus sa sustina acest demers cu toate eforturile. M-am intalnit…