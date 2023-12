Dialog halucinant in Parlament, la dezbaterile pe buget. George Simion i-a dat peste telefon Dianei Șoșoaca, pentru ca il filma și a amenințat-o spunandu-i ca „o agreseaza sexual”. Nici Șoșoaca nu s-a lasat mai prejos și l-a facut „fatalau”. George Simon, președintele AUR: Asta-i atitudinea voastra! Diana Șoșoaca, senator: Pleaca de langa mine, ca nu […] The post VIDEO Circ in Parlament. Simion: Te agresez sexual, scroafo! Șoșoaca: Fatalaule! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .