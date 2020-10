Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua luni pana la alegerile parlamentare și evoluția pandemiei de coronavirus arata o creștere a infectarilor in multe state. In emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, vorbim cu reprezentanți ai romanilor din Italia, Spania și Marea Britanie despre cum vad cei care locuiesc in diaspora votul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca producția agricola din acest an este la jumatate, la toate produsele cu care Romania se clasa in fruntea Europei in ultimii trei ani și indeamna oamenii sa cumpere cu incredere produse romanești astfel incat sa fie susținuți producatorii romani.Marcel…

- Inscrierea la votul prin corespondența pentru romanii din Diaspora s-a prelungit. Din cauza ca organizarea secțiilor de votare in mai multe țari in care exista comunitați mari de romani nu va fi posibila in condițiile generate de pandemia de Covid-19, autoritațile de la București recomanda celor din…

- Termenul limita de inregistrare a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pentru votul prin corespondenta sau la o sectie de votare, la alegerile parlamentare, a fost prelungit pana la 21 octombrie, a anuntat Autoritatea Electorala Permanenta, conform Agerpres.Prelungirea cu 30…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut un apel catre romanii din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondența pentru alegerile parlamentare din decembrie, avand in vedere ca nu exista nicio garanție ca se vor putea deschide secții de vot in strainatate din cauza pandemiei de coronavirus.

- „Votarea in țara se desfașoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. In strainatate, votarea se desfașoara și pe parcursul zilei de sambata imediat anterioara datei votarii”, potrivit legii. Acest articol a fost adoptat, luni, de Camera Deputaților, fiind un amendament al USR care inițial…

- Mai multe țari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondența, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat sambata președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica. Din acest motiv, s-a prelungit termenul pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 19 august 2020, ora 15:00, a fost depasita borna de 2.500 de inregistrari ale alegatorilor romani din afara tariipe portalul www.votstrainatate.ro , dintre care 2101 au optat pentru votul…