Stiri pe aceeasi tema

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Pagina premierului Marcel Ciolacu a fost luata cu asalt de mii de inimioare trimise de catre fanii sai din Bangladesh, Maroc, Libia sau Tunis la postarea in care anunța ca Romania va intra in Schengen cu frontiera aeriana. Postarea sa are peste 5.300 de like-uri, din care aproape 800 sunt hohote de…

- USR trage un semnal de alarma legat de o noua aberație economica propusa de premierul PSD Marcel Ciolacu și PNL care va afecta direct microintreprinderile din Romania. Intr-o ordonanța de urgența, introdusa in circuitul de avizare de ministerul de Finanțe condus de PNL, se interzice oamenilor sa deschida…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- Un sucevean a reclamat la mai multe instituții ale statului, printre care SRI si OPC, faptul ca sucurile cu indulcitori artificiali ii blocheaza legatura cu divinitatea, potrivit Antena 3. El este revoltat și solicita celor doua instituții menționate ca toate aceste sucuri sa fie oprite de la comercializare,…

- Mai bine de jumatate de milion de romani cu varste cuprinse intre 0 și 19 ani traiesc astazi in alte țari din UE. Romania este, astfel, „fruntașa” in topul țarilor UE dupa numarul de copii care locuiesc in diaspora, alaturi de familiile care au emigrat. Mulți dintre copiii și adolescenții romani care…