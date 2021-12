Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 54 de ani, Catalin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri romani. Creatorul de moda e in aceasta industrie de zeci de ani, este recunoscut pentru munca lui atat in Romania, cat și in strainatate. Avand așa succes, de-a lungul anilor s-a zvonit ca ar avea o avere…

- SAGA lanseaza aftermovie-ul primei ediții al celui mai mare festival de muzica electronica din București. Cu numai 2 luni in urma, zeci de mii de oameni au petrecut trei zile pline de energie alaturi de DJii lor preferați, intr-un cadru in care imaginația și creativitatea au jucat rolul principal. Festivalierii…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis, joi, intr-o conferința de presa managerilor de spitale sa termine cu tergiversarile privind asigurarea numarului de paturi pentru pacienții cu COVID. Florin Cițu a mai precizat ca in acest moment nu este nevoie ca Romania sa activeze Mecanismul de Protecție Civila…

- Decizia autoritaților cu privire la inchiderea școlilor atunci cand rata de incidența va atinge 6 la mia de locuitori este pusa acum sub semnul incertitudinii, mai ales ca nimeni nu se aștepta ca aceasta limita sa fie atinsa intr-un timp atat de scurt. In acest context, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunța premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps, pe lista premianților fiind inclusa și o cafenea a familiei Memish, din Slatina, familie care a deschis și o bragagerie, considerata cea mai veche afacere privata din România.Citește…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a discutat cu Daniel Dines, CEO-ul UiPath, prima companie din Romania listata la bursa din New York. Muraru scrie pe Facebook ca a discutat despre „ce putem face ca interesele romanilor sa fie mai bine aparate” și și-a exprimat dorința pentru o „colaborare…

- Celebrul actor american John Malkovich, in varsta de 67 de ani, va interpreta rolul legendarului dirijor roman Sergiu Celibidache (n. 1912- d. 1996), intr-un film intitulat „The Yellow Tie” (n.r. „Cravata galbena”, anunța Variety. Bazat pe un scenariu al fiului dirijorului, Serge Ioan Celebidache (53…

- ​​România va fi gazda unuia dintre cele mai mari turnee de Dota 2, The International, care se va desfașura la București, pe Arena Naționala, în perioada 7 – 10 octombrie 2021, în doua etape. Oficialii au anunțat vineri care sunt condițiile de acces pentru spectatori și care sunt…