- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Satu Mare, impreuna cu Poliția municipiului Satu Mare – Biroul de Ordine Publica, au desfașurat o acțiune de prindere in flagrant delict a 3 barbați, cu varste cuprinse intre 33 și 43 de ani, toți domiciliați in județul…

- Ieri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Buzau au interceptat un colet trimis prin curierat, despre care existau indicii ca ar contine bijuterii din metale pretioase, gasindu-se, astfel, o cantitate mare de bijuterii de contrabanda. Coletul era expediat pe ruta Spania-Romania…

- O femeie in varsta de 50 de ani a fost retinuta, pentru 24 de ore, ulterior magistratii dispunand masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile, dupa ce politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Timis au descoperit si ridicat, in perioada 2-3…

- Sambata, 23 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si executat o actiune pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a contrabandei cu produse accizabile precum si pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii activitatilor ilicite…

- Astazi, 6 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda asimilata. Au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii…

- Astazi, 29 iunie, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 12 in judetul Constanta si 2 in judetul Tulcea, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda cu produse din tutun.Potrivit…

- 1.800 de țigarete netimbrate și 840 de litri de alcool au fost gasite in urma unor percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice la sediul unei societați comerciale precum și la mai multe imobile din comuna Șiria.

- F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiești, au efectuat 14 percheziții domiciliare – 13 in județ și una in Dambovița – la persoane…