Rusia se confrunta cu un val de incendieri ale comisariatelor militare. Incercari de incendiere a cladirilor birourilor militare de inregistrare și inrolare au fost inregistrate simultan in mai multe orașe, precum și in teritoriile ocupate ale Ucrainei, in special in Crimeea, informeaza ISW. Over the past day in #Russia, they tried to set fire to […] The post VIDEO. Centrele de recrutare militara din Rusia, luate cu asalt de Cocktail-uri Molotov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .