- Don Lemon l-a supus pe Elon Musk unui tir de intrebari nu foarte confortabile in cadrul unui interviu difuzat luni, pe parcursul caruia s-a vazut clar ca miliardarului nu-i convine deloc insistenta realizatorului.

- Intrebat care crede ca este marele risc pe care Romania il intampina, astazi, ca țara, Iliescu a spus ca „populismul a devenit viral in Romania contemporana”, relateaza HotNews.ro.„El a generat marea pandemie morala a societații noastre, fața de care publicul nu a facut anticorpi.Golania a fost interpretata…

- Fostul presedinte Donald Trump intentioneaza sa intensifice razboiul comercial dintre SUA si China, pe care l-a lansat in timpul primului sau mandat de presedinte, daca va fi ales din nou in functie, in noiembrie, transmite CNBC, informeaza News.ro.Trump a confirmat, intr-un interviu difuzat duminica,…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat luni noaptea ca Neuralink a realizat primul sau implant cerebral la un pacient, insa compania sa de cercetare in neuroștiințe a fost implicata in mai multe controverse de-a lungul timpului.

- Adrian Mutu (45 de ani) este noul antrenor de la CFR Cluj, iar fostul internațional a acordat primul interviu in calitate de tehnician al echipei de pe locul 2 din Superliga. Tehnicianul, demis de la Neftchi Baku, a vorbit despre obiectivele CFR-ului, meciul cu Voluntari și ambițiile sale din acest…

- Unii directori si actionari ai companiilor lui Elon Musk se tem ca folosirea de catre fondatorul Tesla si SpaceX a unor droguri, printre care „LSD, cocaina, ecstasy, ciuperci magice si ketamina”, ar putea dauna companiilor. Elon Musk neaga acuzatiile.

- Dupa ce Elon Musk a sosit cu aproape o ora intarziere la o ședința cu toți angajații de la SpaceX, divagand și vorbind greșit timp de aproximativ 15 minute inainte ca ședința sa fie preluata de președintele producatorului de nave spațiale, directorii companiei s-au aratat ingrijorați.

- Viktor Orban, premierul Ungariei, a oferit un interviu controversat in presa de sport maghiara. Vrea sa organizeze in viitorul apropiat o ediție a Jocurilor Olimpice, viseaza la un stadion de 90.000 de locuri in Budapesta și a caracterizat fotbalul folosind un citat despre Vladimir Ilici Lenin. Viktor…