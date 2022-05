Stiri pe aceeasi tema

- SPECIALISTUL… Inginerul agronom Eugen Cain, omul care a scris istorie in ultimii 35 de ani in agricultura vasluiana, a fost comemorat in comuna sa natala Ipatele, din județul Iași. Acesta a condus mult timp companiile Romcereal și Comcereal Vaslui, care dupa Revoluție au gestionat peste 48.000 de hectare…

- TENSIUNI… Razmerița neașteptata la Padureni, comuna in care pana daunazi, administrația locala era motiv de mandrie pentru localnici! Se pare insa ca apele s-au tulburat și mai mulți sateni au decis ca astazi sa iasa la un protest, in ușa Primariei din localitatea reședința de comuna. In maini cu mesaje…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca incidentul a avut loc pe strada Egalitații, zona Nicolina. O fetita a fost acroșata de oglinda unui autoturism. La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor.…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o caruta a cazut in raul Bahlui pe raza comunei Miroslava, in satul Bratuleni. UPDATE: Nu sunt alte persoane gasite in apa. Caruțașul este evaluat medical de catre echipajul de prim ajutor. UPDATE: Echipajul…

- O noua centura ocolitoare pentru eliminarea traficului rutier din Iași ar urma sa fie luata in calcul de autoritațile centrale. Șoseaua pleaca din zona Dancu-Holboca, cuprinde localitatea Tomești și iese in Drumul Național 28 spre Albița. Proiectul va fi avansat la nivel central pentru a putea fi avizat…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca incendiul a pornit la o casa din localitatea Zanea, comuna Ciurea. UPDATE „Echipajele au ajuns la locul evenimentului, incendiul se manifesta la acoperisul…

- VIZITA… O delegație compusa din doi oameni de afaceri din Monaco și reprezentanții firmelor romanești in care aceștia investesc, au fost la Prefectura Vaslui, pentru a se intalni cu prefectul Daniel Onofrei. Cei doi afaceriști reprezinta interesele unor firme din Singapore, ei fiind reprezentanții majori…