O inregistrare video il arata pe Klaus Schwab, fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial, spunand ca inteligența artificiala ar putea sa inlocuiasca alegerile. Schwab spune ca a auzit „temeri” cu privire la modul in care ar putea fi folosita tehnologia „predictiva”si il intreaba pe interlocutorul sau, co-fondatorul Google, Sergey Brin, daca iși poate imagina o lume in care alegerile sunt considerate inutile,deoarece rezultatul poate fi prezis. @canamnews In a conversation with #Google founder Sergey Brin, founder of the WEF, Klaus Schwab, delights at the thought of a future without…