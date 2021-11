VIDEO Cât de mult se poate apropia un elicopter inamic de o navă de război a SUA? Iranienii au testat apele Mass-media iraniana a publicat luni o înregistrare video care arata un elicopter militar al Teheranului apropiindu-se la câțiva metri de USS Essex, o nava de asalt amfibiu a Marinei Statelor Unite ce se afla în Golful Oman, relateaza Fox News.



Pentagonul a acuzat Iranul de o conduita &"periculoasa și lipsita de profesionalism&" dupa ce elicopterul naval s-a apropiat la 23 de metri de Essex și a înconjurat nava de razboi de trei ori.



Video circulating on Iranian Telegram channels today of an #Iran military helicopter getting close to what looks like the… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

