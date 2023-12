Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 57 au fost ranite intr-un accident rutier produs joi in nord-vestul Turciei, a anunțat presa locala citata de Reuters, noteaza Mediafax.Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord,…

- Patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașinile de interventie in care se aflau s-au ciocnit. „In cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea unui autoturism. Autoturismul…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- Peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat deja disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, aflat in conflict armat cu gruparea militanta palestiniana Hamas. ”Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi reactie foarte buna si atunci cand a fost cutremurul acela…

- In Ierusalim si Tel Aviv au rasunat luni la pranz sirenele, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas a anunțat pe canalele de comunicare Online ca lanseaza atacuri in aceste zone, ca raspuns la ofensiva demarata de armata israeliana. Un producator CNN…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea dupa vacanta de vara. Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul…

- Un spital din Romania s-a inchis pentru o perioada pentru ca tot personalul medical a decis sa-și ia concediu. Spitalul din Darabani județul Botoșani a fost pur și simplu inchis la inceputul acestei saptamani, dupa ce singurul medic din unitatea sanitara a plecat in concediu. Dupa inchiderea Spitalului…