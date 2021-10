Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste in București! Manifestațiile și-au facut apariția din nou in Capitala dupa introducerea certificatului verde. Cați oameni vor participa? George Simion a facut publica cifra romanilor care sunt nemulțumiți de ultimele vești din contextul actual. Proteste in București fața de introducerea…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- AUR vrea sa discute cu premierul Florin Cițu despre susținerea Guvernului. Negocierile pot avea loc in Piața Universitații, in timpul unui miting antiguvernamental, anunța reprezentanții AUR, conform Mediafax. Intalnirea la care premierul Cițu a fost invitat sa participe va avea loc in weekend,…

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC), Marius Ionescu, spune ca eventuala impunere a vaccinarii obligatorii pentru politisti nu este normala, iar daca vreun oficial guvernamental ia in considerare aceasta varianta, atunci dovedește ca ii considera…

- Polițiștii amenința din nou cu proteste! In luna septembrie, aceștia vor ieși in strada impotriva Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI organizeaza protestul numit „Caravana Moldovei". Se va pleca de lași, spre București. Printre nemulțumirile…

- In 27 septembrie polițiștii reiau seria protestelor in strada, prin CARAVANA MOLDOVEI (plecare de la Iași, spre Capitala), anunța FSNPPC. „Principalele revendicari care ne determina sa demaram aceste manifestari de strada, pentru apararea drepturilor și promovarea intereselor noastre profesionale și…

- Politistii de la Rutiera au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 132 de sanctiuni contraventionale si au constatat 7 infractiuni la regimul circulatiei rutiere, in cadrul unei actiuni in sistem integrat a Politiei Capitalei pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta…

- Politistii au dat amenzi in Capitala de peste 80.000 lei, in noapte de sambata spre duminica, si au retinut 20 de permise de conducere Politistii de la Brigada Rutiera au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 106 amenzi, in valoare de peste 80.000 lei si au retinut 20 de permise de…