- Pompierii din Bucuresti intervin, marti dimineata, in urma precipitatiilor abundente, in mai multe zone din Capitala, pentru degajarea apei acumulate, scrie pompierii-intervin-in-mai-multe-zone-pentru-indepartarea-apei-acumulate--142528" target="_blank">Agerpres. Zonele unde au loc interventii…

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana instabil, in care vor fi ploi de scurta durata, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in special in Capitala. “Luni (n.n. – astazi), vremea va fi instabila pe…

- Vremea pare trasa la indigo cu cea de saptamana trecuta. Asteptam din nou ploi, aproape in fiecare zi. Doar legat de temperaturi vom simti o modificare, urmand ca cele maxime sa nu mai depaseasca 30 de grade Celsius. La munte, vor fi zile cu minime de 6 grade Celsius. Nici week-end-ul nu va fi diferit,…

- Vremea de saptamana aceasta poate fi caracterizata printr-un singur cuvant: capricioasa. Instabilitatea atmosferica a inceput deja de luni și se va menține aproape toata saptamana . Ploi abundente sunt așteptate in multe regiuni ale țarii, și chiar furtuni pe alocuri, cu tunete fulgere și intensificari…

- Soare si temperaturi generoase ne promit meteorologii pentru acest weekend. Astazi in Capitala vor fi pana la 24 de grade Celsius.In nordul tarii, pe parcursul zilei termometrele vor indica intre 20 si 23 de grade, iar la sud vor indica pana la 25 de grade Celsius.