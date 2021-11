VIDEO "Bravo, Angela!" Merkel, primită în uralele mulțimilor în vizita ei de rămas-bun în Franţa Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o miercuri pe cancelara germana în exercitiu Angela Merkel, venita în Franta în cadrul ultimei sale vizite în aceasta tara în calitate de sefa a executivului german, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Angela! Angela! Bravo!", a strigat mulțimea care i-a asteptat pe cei doi lideri în Beaune, potrivit AFP.

Angela Merkel, sfârșitul unui mandat de cancelar. 16 ani de decizii, controverse și crize: &"În cele din urma, este incredibil de dificil sa afli cine, ce a facut și cu cine&"

Sursa articol: hotnews.ro

