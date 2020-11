Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, in debutul sedintei de Guvern, identificarea de solutii pentru suplimentarea fondurilor alocate acordarii de granturi pentru capital de lucru, iar ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a precizat ca au fost gasite solutiile pentru a se putea onora toate…

Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, in debutul sedintei de Guvern, gasirea de resurse financiare suplimenare "pentru a face fata cererii foarte mari pentru granuri pentru capital de lucru". "Am inteles ca sunt peste 22.000 de solciitari si ca cele 350 de milioane sunt insuficiente", a afirmat premierul.

- "Tema discutiei a fost reabilitarea monumentelor istorice de valoare nationala si universala, parte a patrimoniului arhitectural national, si a identificarii de solutii pentru Castelul Peles, cel mai important monument de patrimoniu al Romaniei si destinatia preferata pentru peste un milion de turisti…

- Statul ofera granturi in valoare de 1 mld Euro firmelor afectate de pandemie. Acestea pot primi intre 2000 și 200.000 Euro daca indeplinesc condițiile prevazute in “Ghidul Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri in vederea depașirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”.

- Ministrul Fondurilor Europene a anunțat dupa ședința de guvern de astazi ca una dintre masurile adoptate de executiv "este cea referitoare la voucherele pentru educație in regim after-school". In jur de 300.000 de elevi de clasele I-IV din 150 de școli vor beneficia de voucherele in valoare de 200…

- Programul de granturi destinat IMM-urilor, aprobat joi de Comisia Europeana, va fi lansat pe 1 septembrie. Cați bani pune statul la dispoziția firmelor Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca pe 1 septembrie ar urma sa fie lansat apelul de proiecte, dupa ce Comisia Europeana a aprobat…

