- Fortele Aeriene Romane nu au zburat la BIAS cu aparate MIG 21 LANCER, chiar daca saptamana trecuta a fost ridicata interdictia de zbor, dupa accidentul de acum trei saptamani, de la Borcea, unde un pilot si-a pierdut viata. Cu toate acestea, cei prezenti au putut vedea un aparat MIG 21 Lancer expus.

- Interdictia de zbor pentru flota de MIG 21 LanceR a Romaniei a fost ridicata, dupa ce aeronavele fusesera consemnate la sol in urma accidentului de la Borcea, judetul Calarasi, in care a murit pilotul Florin Rotaru.

- In aceste momente are loc ceremonia deinmormantare a Capitanului comandor pm Florin Rotaru, cazut in accidentul aviatic de la Fetesti.Inmormantarea are loc Catedrala Sfanta Treime din Fetesti.Pilotul Florin Rotaru a murit sambata, in timpul unui show aviatic, la baza Borcea. Avionul MiG 21 Lancer pe…

- Tragedia petrecuta sambata la Baza 86 aeriana Borcea a indurerat o tara intreaga. Martor la prabusirea avionului MiG 21 LanceR a fost si Virgil Ene, un asistent medical din Calarasi. Pasionat de zbor, crescut in comuna Borcea de bunicul sau care a fost timp de 40 de ani bucatarul pilotilor de la Baraganu,…

- Procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la producerea unui accident aviatic in apropiere de autostrada A2, deplasandu-se la locul accidentului pentru efectuarea actelor de urmarire penala specifice, informeaza…

- MApN a realizat un videoclip in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru in care pilotul este filmat dupa una dintre misiunile la care a participat. Cei care au vazut cum s-a prabușit aeronava pilotata de Florin Rotaru susțin ca daca s-ar fi catapultat, participanții la show-ul aviatic ar fi…

- Florin Rotaru este pilotul care a murit carbonizat in MIG-ul 21 Lancer prabusit la Borcea, in fata a peste 3000 de oameni, The post Cine este pilotul care si-a pierdut viata in urma accidentului aviatic de la Fetesti! Avea 36 de ani appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Apararii anunța oficial ca Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Acesta avea 36 de ani."Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Ofițerul era in varsta de 36…