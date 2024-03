Stiri pe aceeasi tema

- Savo Milosevic, 50 de ani, legendarul atacant sarb, acum selecționerul Bosniei, și-a pierdut mama lovita de maladie, tatal ucis de bunic, unchiul și fratele in accidente rutiere. „E greu sa supraviețuiești dupa tot ce s-a intamplat". A ramas puternic afectat, dar a supraviețuit. # Și joi infrunta Ucraina…

- Franța se implica din ce in ce mai mult in razboiul din Ucraina, participa deja la el. Acest lucru a fost declarat de secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, menționind ca in aceasta situație Parisul devine un adversar al Moscovei. "Am citit declarațiile domnului Macron, a menționat…

- Fanii romani care nu au prins bilete la EURO 2024 mai au o șansa in urmatoarea perioada. Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) Romania s-a calificat dupa 8 ani…

- Au trecut doi ani de la dubla tragedie aviatica din Dobrogea, in urma careia au murit 8 militari. Abia incepea razboiul din Ucraina și s-a crezut ca au fost doborați de ruși. Nici vorba. Insa ce s-a intamplat, cine sunt responsabilii, nu știm nici pana astazi. Au ramas in urma rudele care iși plang…

- Regele George al VI-lea, un fumator intens, a suferit o pneumonectomie totala stanga in septembrie 1951 pentru ceea ce eufemistic s-a numit „anomalii structurale” ale plamanului sau stang, dar ceea ce in realitate era un carcinom.Medicii sai i-au ascuns acest diagnostic lui, publicului și profesiei…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza # „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) # In ultima perioada toata lumea vrea la „naționala”…

- Tragedie de proporții pe DN7. Directorul Casei de Cultura din Constanța a murit intr-un accident grav, in timp ce se intorcea de la o inmormantare din Valcea. Incidentul s-a produs dupa ce un șofer a intrat pe constrasens și a lovit mașina in care se afla acesta. Alte doua persoane au fost ranite.

- UPDATE 6:12 - Ucraina a raspuns la uriașul atac aerian rusesc de vineri bombardand orașele din sud-vestul Rusiei, relateaza Ziare.com.Se crede ca mai multe persoane, inclusiv copii, au murit in loviturile de la Belgorod și Briansk, a informat agenția de presa Tass, citand ministerul de urgența al Rusiei."Peste…