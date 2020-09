Stiri pe aceeasi tema

- Maria Kolesnikova, 38 de ani, cea care conducea protestele opoziției din Belarus, in condițiile in care Svetlana Tihanovskaia e in exil, in Lituana, a fost arestata saptamana trecuta, iar miercuri, 16 septembrie, a fost inculpata pentru periclitarea securitatii nationale, relateaza agenția DPA, citata…

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza AFP.

- Mitingul din centrul Minskului a precedat o alta manifestatie de amploare ce ar putea avea loc duminica. Cei mai multi dintre cei care au iesit in starda erau femei. Unele dintre ele au venit cu cratite si polonice, in vreme ce altele au scandat "Dati-ne-o pe Masa noastra!", facand referire…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Politia din Belarus a transmis luni ca a arestat 633 de persoane in timpul manifestatiei ample de duminica a opozitiei impotriva realegerii, la inceputul lunii august, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP. "In total, 633 de persoane au fost retinute ieri pentru incalcarea legii privind…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat în timpul unui protest împotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, acesta fiind al doilea deces înregistrat de la începutul acestei miscari de contestare ce a fost reprimata violent, relateaza…