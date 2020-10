Sute de femei din Belarus au iesit din nou în strada sâmbata pentru a protesta împotriva presedintelui autoritar Aleksandr Lukasenko, în ajunul unei demonstratii mai mari care ar urma sa coincida cu expirarea ultimatumului dat de opozitie, relateaza DPA, potrivit Agerpres.





#Belarus Da 77. Despite earlier detentions, women are rallying in the #Minsk city centre for their traditional march on Saturday.They are chanting,&"Strike! Strike!&" There are a lot if questions whether strikes will begin on Monday. But I know that many workers are ready for this pic.twitter.com/IJXCrHWK6Y

—…