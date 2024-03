Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru procurori a CSM a decis, joi, apararea reputației șefului DNA, Marius Voineag in urma declarațiilor liderilor USR Catalin Drula și Cristian Ghinea, care l-au acuzat pe procurorul șef anticorupție ca „face dosare politice opoziției”. CSM susține, intr-un comunicat, ca procurorul Marius…

- Prezenta la București pentru a participa la congresul Popularilor Europeni, care au ales-o candidata lor pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut cuvinte de lauda pentru președintele Klaus Iohannis. „Suntem atat de mandri de Klaus Iohannis, pentru conducerea…

- Doi angajați de la Otopeni, in varsta de 29 și 45 de ani, au furat 260.000 de euro de la Wizz Air in doar cateva luni. Aceștia erau șoferii firmei care se ocupa de aprovizionarea carucioarelor cu bauturi și parfumuri din avioane. Cei doi barbați au fost prinși in flagrant in timp ce descarcau marfa,…

- Un copil de 13 ani (la data comiterii faptei) a fost obligat sa ii achite unei femei din Valcea daune morale de 20.000 de lei și daune materiale de 27.000 de lei in urma unor rani provocate de o petarda aruncata de baiat. Tribunalul Valcea a decis ca suma sa fie platita de baiat in […] The post Copil…

- Peste 500 de taximetristi protesteaza in Piata Constitutiei si Piata Victoriei din București, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii protesteaza miercuri, in intervalul orar 9:00 – 14:00, in Piața Constituției și Piața…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat marți seara la Secția 1 de Poliție din Capitala. El a fost reclamat de o tanara, care il acuza ca ar fi agresat-o in prima zi a anului intr-o camera de hotel din București. Artistul susține ca acuzațiile nu sunt adevarate. O tanara de 24 de ani […] The…