Stiri pe aceeasi tema

- La miezul nopții, noua republica s-a nascut in uralele a sute de oameni care se aflau pe podul Chamberlain din capitala Bridgetown, relateaza Reuter, preluat de HotNews.ro. O salva de 21 de tunuri a fost trasa in timp ce imnul național al Barbadosului a fost cantat intr-o Piața a Eroilor plina de oameni. Prințul…

- Barbados a renunțat la regina Elisabeta a Marii Britanii ca șef de stat, devenind marți o noua republica, cu primul sau președinte, și rupand ultimele legaturi coloniale ramase dupa aproape 400 de ani de la sosirea primelor nave englezești pe aceasta insula din Caraibe, transmite Reuters. La miezul…

- Regina Elisabeta a II-a va pierde o noua bijuterie din coroana ei odata cu depunerea juramântului, luni seara, a primului președinte din istoria Barbados, micuța insula din Caraibe devenind astfel o republica, scrie AFP.Deja independenta de Regatul Unit din 1966, Barbados își va sarbatori…

- Fosta colonie britanica, Barbados, o micuța țara insulara din Marea Caraibilor, va renunța de saptamana viitoare la monarhie și o va inlatura pe regina Elisabeta a II-a din poziția de șef de stat pentru a deveni o republica parlamentara, relateaza Reuters . Barbados și-a ales deja viitoarea președinta,…

- Netflix Hub, asa cum numesc companiile noua functie, va contine liste de redare din seriale de succes precum ”Money Heist” si ”Bridgerton”, precum si coloana sonora oficiala a unor productii precum ”Squid Game”. Acesta poate fi accesat de utilizator atat gratuit, cat si prin intermediul serviciului…

- Barbados, o fosta colonie britanica, va renunța saptamâna viitoare sa o mai aiba pe Regina Elisabeta drept șef de stat, rupând astfel ultimele legaturi imperiale cu Marea Britanie, la aproape 400 de ani de la sosirea primei nave englezești pe insula din Caraibe, scrie Reuters.Barbados…

- Indonezia a devenit prima tara care a autorizat vaccinul anti-COVID-19 al companiei americane Novavax, informeaza AFP. Vaccinul va fi produs de Serum Institute of India (SII) si va fi comercializat sub numele Covovax, a anuntat luni compania americana. Acest tip de vaccin utilizeaza o tehnologie diferita…

- S-a nascut in 30 iulie 1954 la Reșița. Pictura a inceput-o in copilarie, avand șansa de a invața de la unchiul acesteia, Falusi Zoltan, pictor de biserici. Prima expoziție personala a avut-o la varsta de 7 ani. Așa cum se intampla mai mereu in viața, s-a indepartat de aceasta pasiune din copilarie,…