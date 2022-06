Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte douazeci au fost ranite intr-un atac cu rachete al fortelor ruse asupra centrului comercial din orasul ucrainean Kremenciuk, potrivit lui Kirilo Timosenko, adjunct al sefului biroului presedintelui. In cladire se aflau peste o mie de persoane, a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri noapte, ca in regiunea Cernigau, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit de rachete rusesti joi,atacul soldandu-se cu mai multi morti. Desna se afla la aproximativ 60 de kilometri de granita cu Belarus. „Atacuri rusesti asupra regiunii Cernigau,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca 344 de persoane au fost evacuate, miercuri, din Mariupol și zonele invecinate catre Zaporijie. El a cerut, din nou, incetarea focului pentru evacuarea celor blocați la Mariupol, in special femeile și copiii care sunt inca in combinatul siderurgic…

- Explozii puternice s-au produs, joi seara, in capitala Ucrainei, Kiev, iar autoritatile afirma ca armata rusa a comis atacuri cu rachete in timpul vizitei secretarului general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres. Zece oameni au fost raniți și alți cinci recuperați dintre ruinele cladirilor lovite.…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…

- Șapte persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite, inclusiv un copil, luni, in atacuri cu rachete la Liov, anunta autoritatile locale, relateaza CNN. Un service auto a fost lovit intr-unul dintre atacurile cu racheta, iar 40 de masini au fost avariate, a precizat intr-o postare pe Telegram primarul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca fortele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni și le-a cerut sud-coreenilor arme pentru a se apara de invadatorii ruși, transmite Reuters. Intr-un discurs transmis prin legatura video in parlamentul de la Seul, Zelenski a cerut…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…