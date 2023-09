Videoclipuri din rețelele de socializare, geolocalizate de CNN , arata un atac cu drone joi, 7 septembrie, in apropierea cartierului general militar de sud al Rusiei, situat in Rostov pe Don. Explozia a avut loc la mai puțin de un kilometru de cladirea militara de pe Budonnovski Prospekt, in sud-vestul orașului. Russian media report explosions after drone attacks in Rostov-on-Don (in the area of South military district headquarters), Moscow region (in the area of Zhukovsky international airport) and Bryansk. : Rostov-on-Don pic.twitter.com/gO4nXeqXZd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September…