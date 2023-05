Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de securitate a fost ucis și cinci elevi au fost raniți dupa ce un baiat de 14 ani a deschis focul intr-un liceu din Belgrad, a anunțat agenția de știri Tanjug din Serbia, informeaza Reuters. LIVE: Reports of shooting at an elementary school in Belgrade https://t.co/wlWQAkpbvs — Reuters (@Reuters)…

- Un elev in varsta de 15 ani a fost retinut de politistii din municipiul Bacau dupa ce ar fi amenintat cu cutitul un profesor in incinta salii de sport a unitatii de invatamant. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), incidentul a avut loc miercuri si a fost sesizat la 112 de un profesor…

- Norvegia a anuntat joi expulzarea a 15 angajati ai ambasadei Rusiei la Oslo pe care ii considera „agenti de informatii” operand sub acoperirea posturilor diplomatice, informeaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres. „Acesti 15 agenti de informatii sunt declarati indezirabili pentru ca desfasoara…

- Belarus a explicat marti, 28 martie, motivele pentru care a decis sa gazduiasca arme nucleare tactice ruse pe teritoriul sau, conform Reuters.Potrivit sursei citate, Belarusul susține ca a fost nevoita sa recurga la aceasta decizie ca urmare a anilor de presiuni din partea Statelor Unite si aliatilor…

- Un barbat inarmat a deschis focul intr-o școala primara din Nashville luni, 27 martie, a anunțat poliția din orașul Tennessee, situat in sudul Statelor Unite, iar pompierii au precizat ca au tratat „mai mulți pacienți”, potrivit BBC. Atacatorul a fost ucis de fortele de ordine, a mai precizat politia…

- Adolescentul acuzat de producerea in decembrie 2021 a incendiului din Constanța in care au fost distruse zeci de apartamente și mașini a fost condamnat definitiv. El va fi internat intr-un centru de detenție timp de trei ani și patru luni. Adolescentul care a provocat incendiul de la un bloc din Constanta,…

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- President Vladimir Putin revoked on Tuesday a 2012 decree that in part underpinned the Republic of Moldova’s sovereignty in resolving the future of the Transdniestria region – a Moscow-backed separatist region which borders Ukraine and where Russia keeps troops, according to Reuters. The decree, which…