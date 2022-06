VIDEO Asistentul vocal Amazon Alexa va putea imita vocea rudelor decedate ​Amazon a anunțat ca asistentul vocal Alexa va putea imita vocea unei persoane, daca utilizatorii ii vor da mai puțin de un minut de voce inregistrata. Compania spune ca Alexa poate fi utilizat și pentru a imita vocea rudelor care au murit, dar aceasta opțiune este considerata de unii destul de morbida. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

