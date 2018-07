Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara despre relația pe care s-a zvonit in presa ca ar avea-o cu Victor Slav. Co-prezentatoarea emisiunii Wowbizz de la Kanal D a ținut sa faca lumina in acest caz. Imediat ce Victor Slav și Bianca Dragușanu au anunțat in mod oficial ca nu mai formeaza un cuplu, zvonurile…

- Aparitia lui Maluma a fost una incendiarE! Fanii au axteptat multe luni sE ixi vadE visul cu ochii, dar au fost umiliti in ultimul hal. Organizatorii i-au lasat sE a"tepte cinci ore la coadE pentru a intra la concert.

- Cu cat se apropie mai mult concertul megastarului columbian cu atat fanii din Romania sunt mai nerabdatori. Mai sunt doua zile pana la marele eveniment, iar prietenii virtuali ai lui Maluma "pandesc" Instagramul cantaretului pentru orice noutate

- Lidia Buble este una dintre cele mai populare cantarețe din Romania, care se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani. Nu doar pe plan profesional ii merge foarte bine, ci și pe cel personal, artista traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Razvan Simion. Deși se iubesc de ceva timp, se…

- Mult asteptatul artist de origine columbiana, Maluma, vine in Bucuresti, pe 30 iunie 2018, in prima zi a festivalului "El Carrusel". Si pentru a-si arata bucuria de a fi, pentru prima oara, in Romania, Maluma a transmis un mesaj personal tuturor fanilor lui romani.

- Suporterii dinamoviști au batjocorit momentul de reculegere dedicat lui Cristian Țopescu. Ce au putut sa strige. Galeria care se autoproclama „cea mai cea” din Romania și care a fost deseori laudata pentru coregrafiile de la meciurile cu Steaua / FCSB, pentru ca la alte partide fanii nici nu se gandesc…

- Așteptarea a luat sfarșit! Trupa "The Humans" urca pe scena Eurovision in a doua semifinala a concursului! Calificarea Romaniei in Marea Finala se decide in direct pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, incepand cu ora 22.00. Fanii (cu exceptia celor care locuiesc in Romania) vor putea vota piesa…

- Olivia Steer a reactionat, joi noapte, pe contul sau de socializare, dupa ce i-a fost retras premiul obtinut pentru „rolul sau activ in societate” la „Gala Femeilor care Daruiesc Sanatate”. Imediat dupa decernare, in spatiul public s-a creat un intreg scandal. Organizatorii i-au anulat titlul onorific…