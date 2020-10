Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al armatei ruse, Valerii Gherasimov i-a raportat președintelui Vladimir Putin ca Rusia a testat cu succes o racheta hipersonica de croaziera „Zircon”, chiar in ziua in care liderul de la Kremlin a implinit 68 de ani, informeaza Reuters.

- Russia a testat cu succes o racheta hipersonica de croaziera Tsirkon (Zircon) in Marea Barents, marți, i-a spus un inalt comandant rus lui Vladimir Putin, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Putin a implinit 68 de ani, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Vorbind cu Putin prin videoconferința,…

- Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica Zircon, in Marea Barents, i-a transmis un inalt comandant lui Vladimir Putin miercuri, in ziua in care liderul de la Kremlin a implinit 68 de ani, transmite Reuters.Vorbind cu Putin prin videoconferința, Valeri Gherasimov, șeful de stat major…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat luni ca Moscova va acorda un împrumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dupa ce liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, contestat de popor, a mers luni sa îi ceara și mai mult sprijin, relateaza Reuters.La o zi dupa ce peste 100.000…

- Procurorul general al Rusiei a anuntat vineri ca cei 32 de cetateni rusi arestati in Belarus sub acuzatia ca ar fi fost implicati intr-un complot pentru destabilizarea acestei tari au revenit in Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barbatii retinuti ar face parte din grupul privat de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE.Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip Erdogan…