VIDEO. Argentinienii au participat cu sicrie, coroane de flori și bocitoare la „înmormântarea salariului”. Proteste fără precedent Mii de argentinieni, disperați ca nu mai fac fața cheltuielilor zilnice, au ieșit in strada și au organizat o slujba de inmormantare a salariului. Aceștia spun ca din cauza inflației galopante, salariul nu mai inseamna aproape nimic și ca banii nu le ajung nici macar pentru strictul necesar. Cu sicrie, coroane de flori și bocitoare, […] The post VIDEO. Argentinienii au participat cu sicrie, coroane de flori și bocitoare la „inmormantarea salariului”. Proteste fara precedent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

