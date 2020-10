Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat marti ca evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus.

