20 ani de la tragedia de la Mihăilești. Ce am învățat Au trecut 20 de ani… La monumentul funerar din localitatea Mihailesti, județul Buzau au fost comemorate victimele exploziei de la Mihailesti , produsa pe drumul national DN 2 (E85) in urma cu 20 de ani. 18 oameni au murit, intre care sapte pompieri si doi jurnalisti, si 13 persoane au fost ranite. In dimineata zilei de 24 mai 2004, in jurul orei 4:50, un camion incarcat cu 20 de tone de azotat de amoniu a parasit partea carosabila si a derapat intr-un sant. La scurt timp, camionul a fost cuprins de flacari, la fata locului fiind dislocate echipaje de pompieri pentru lichidarea incendiului. Ulterior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

