Stiri pe aceeasi tema

- In aceste clipe, ofițerii CNA in comun cu procurorii anticorupție efectueaza percheziții la domiciliul fostului președinte al Parlamentului și fostul lider al partidului „Pro Moldova”, Andrian Candu. Potrivit surselor Deschide.MD , perchezițiile au loc in cadrul unui dosar penal pornit pentru imbogațire…

- Maia Sandu este in funcția de Președinte de un și jumatate, iar PAS de aproape 1 an, deși este devreme pentru a trage concluzii definitive, anumite lucruri incep sa devina clare. 1. Ilan Șor este liber. Mizand pe amnezia colectiva a electoratului, un individ a cerut a paișpea oara de la tribuna Parlamentului…

- Bloggerul Ion Harghel, cel la care oamernii legii au efectuat recent percheziții, in dosarul „kuliok”, spune ca acțiunile Procuraturii in acest caz sint total nejustificate și abuzive. Bloggerul se intreaba de ce procurorii nu au mers cu percheziții și la fostul deputat Iurie Renița, cel care a publicat…

- Procurorii in comun cu CNA și SIS au descins astazi dimineața cu percheziții la domiciliul fostului șef de stat, Igor Dodon. Acesta este vizat in dosarul „kuliok”, informeaza Unimedia.info. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La aceasta ora au loc mai multe percheziții in mai multe locații care ii aparțin sau ii sunt afiliate fostului președinte Igor Dodon. Percheziții au loc la casa lui Igor Dodon de pe strada Paris din sectorul Buiucani al capitalei, intr-un penthouse din Chișinau. Dodon ar fi vizat la ora actuala in 6…

- Procurorii DNA efectueaza perchezitii domiciliare in sase locatii reprezentand sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice, situate in Bucuresti si judetul Giurgiu, intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie,…