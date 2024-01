Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…

- Un politist in varsta de 22 de ani a fost gasit impuscat, joi seara, intr-o comuna din judetul Constanta. IPJ Constanta a fost sesizat, joi seara, in jurul orei 20.30, cu privire la faptul ca in comuna Cumpana a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. “In…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…

- Un sofer de camion s-a inecat cu o bomboana in timp ce conducea pe o strada din Zarnești si a scapat de sub control masina. Camionul a intrat pe trotuar si a spulberat trei oameni. Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care…

- Doi turisti israelieni si un egiptean au fost ucisi duminica de un politist la Alexandria, pe coasta de nord a Egiptului, potrivit unei media apropiate aparatului de securitate, in plin razboi intre Israel si miscarea palestiniana Hamas, informeaza France Presse. „Un politist la Alexandria a tras orbeste…