- Il mai ții minte pe pianistul jandarm George Tacale, care a cantat, anul trecut, imul Romaniei pe un varf de munte? Iata ca anul acesta tanarul ne ofera o noua dedicație, tot cu prilejul Zilei Naționale. Și vine și cu un mesaj plin de speranța pentru toți romanii. Un jandarm canta „Deșteapta-te romane”…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, transmite din partea poporului israelian, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cele mai calde urari cu ocazia sarbatorii Marii Uniri, dand asigurari ca poporul israelian le va fi mereu aproape romanilor, conform news.ro. ”Dragi romani, ma…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, i-a raspuns lui Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, care l-a atacat pe liderul social-democrat dupa discursul critic pe care acesta l-a avut in plenul Parlamentului la adresa liberalilor, chiar in momentul in care noul guvern a primit votul de incredere.

- Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, afirma intr-un masaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei ca 1 Decembrie este o zi istorica, deoarece marcheaza "inceputul unei ere noi pentru natiunea noastra" si renasterea "iubitei noastre patrii", potrivit Agerpres. "Pentru a aminti…

- Klaus Iohannis le cere romanilor sa se vaccineze. „Este o catastrofa in spitale, dragi romani, mergeți și va vaccinați”, a scris Klaus Iohannis pe Facebook. „Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai sunt disponibile. Vorbim despre o…

- "Combaterea pandemiei - am vorbit de o tragedie, o catastrofa in domeniu. Spitale sunt pline, medicii lucreaza non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Am apelat la Mecanism European și am primit sprijin de la 8 state. Alții s-au manifestat gata sa ne ajute. E un lucru important, care arata ca solidaritatea…