Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori romani a creat un test PCR care poate indica tulpina virusului SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu este boala. Reușita medicala vine de la Iași, transmite Antena 3. Potrivit specialiștilor, noul tip de test PCR ii ajuta pe medici sa stabileasca ce tratament este mai bun pentru bolnavi.…

- Șefi din Poliție sunt urmariți penal pentru dubla crima comisa de Gheorghe Moroșan in apartamentul pe care l-a deținut o vreme in Onești, dupa șase ore in care poliția a stat in fața blocului. Dezvaluirea a fost facuta, miercuri, de jurnalista Carmina Pricopie, la Antena 3. Potrivit Carminei Pricopie,…

- Romania are in prezent aproape 3,7 milioane de vaccinuri anti-COVID in depozite. Peste 150.000 au expirat și au fost scoase din circuitul de administrare, insa joi o noua tranșa de vaccin, de la compania Pfizer, care consta in 303.030 de doze, sosește, joi, in țara. Potrivit autoritaților, in depozite…

- Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse de Comisia Europeana. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons, citat de Antena 3. InfoCons a publicat o lista cu 107 teste rapide antigen COVID-19 care au fost respinse de Comisia Europeana.…

- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Fostul ministru USR PLUS al sanatații, Vlad Voiculescu, susține, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca premierul Florin Cițu ar fi vinovat de achiziția “iraționala” de vaccinuri anti-COVID. “In urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a precizat, marți, intr-un comunicat de presa, ca are pe rol dosar penal, in care urmarirea penala se deruleaza “in rem”, avand ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19. Redam in continuare integral comunicatul DNA: “Ca raspuns…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…