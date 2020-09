Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a realizat un clip video de informare cu privire la masurile de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie, informeaza…

- Ziarul Unirea VIDEO| MASURILE sanitare de protecție in timpul campaniei electorale, explicate de AEP Cu ocazia alegerilor locale din acest an, care se aproprie fulgerator pentru cetațenii care curand iși vor alege reprezentanții, AEP a realizat un scurt video de informare privind masurile de protecție…

- "In sedinta de Guvern de astazi, 27 august 2020, in baza recomandarilor Comitetului National pentru Situatii de Urgenta facute prin Hotararea numarul 44 din data de 27 august 2020, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara ce trebuie respectate in derularea…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o hotarare privind regulile de protectie sanitara ce trebuie respectate in derularea campaniei electorale, conform carora la evenimentele in aer liber pot lua parte maximum 100 de persoane, iar la intrunirile in spatiu deschis numarul participantilor este de maximum…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o hotarare privind regulile de protectie sanitara ce trebuie respectate in derularea campaniei electorale, conform carora la evenimentele in aer liber pot lua parte maximum 100 de persoane, iar la intrunirile in spatiu deschis numarul participantilor este de maximum…

- Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara care trebuie respectate in derularea campaniei electorale a fost adoptata in sedinta de joi seara. Evenimentele electorale desfasurate in spatiu inchis sunt limitate la doua ore, la ele purtand participa maximum 50 de persoane,…

- Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protectie sanitara care trebuie respectate in derularea campaniei electorale a fost adoptata in sedinta de joi seara. Evenimentele electorale desfasurate in spatiu inchis sunt limitate la doua ore, la ele purtand participa maximum 50 de persoane,…

- ''Astazi, in cadrul unei videoconferinte, reprezentantii Ministerului Sanatatii au solicitat directiilor de sanatate publica un raport privind identificarea si pregatirea unitatilor destinate izolarii si tratamentului persoanelor asimptomatice infectate cu noul coronavirus, conform prevederilor Ordinului…