Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat astazi intr-o conferința de presa ca va vota cu PNL la alegerile de duminica, scrie hotnews . „Opțiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Chiar daca…

- Nicusor Dan participa, joi seara, la lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta. ”Romania are in fata o uriasa oportunitate, ea inseamna efectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale romanilor”, a declarat Nicusor Dan. Primarul general al subliniat cateva dintre proiectele avute in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, subliniind ca Seniorul era un om nobil, care avea principii si era dispus sa se sacrifice pentru ele. "I s-a spus Seniorul. Dar nu pentru ca, atunci…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a declarat luni ca a discutat cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, despre construirea de adaposturi pentru victimele traficului de persoane. Diplomatul a sustinut o declaratie de presa alaturi de primarul Capitalei si de premierul Ludovic Orban.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, intr-o intervenție la Digi24, cum poate fi carantinat un cartier sau un numar de strazi din București, in caz ca se impune acest lucru. Totodata, noul edil a anunțat metoda prin care vor fi depistate focare de infecție cu noul coronavirus. In…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, intr-o intervenție la Digi24, cum poate fi carantinat un cartier sau un numar de strazi din București, in caz ca se impune acest lucru. Totodata, noul edil a anunțat metoda prin care vor fi depistate focare de infecție cu noul coronavirus. In…

- Nicusor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat duminica seara ca pe bucuresteni ii asteapta o iarna foarte grea, pentru ca sistemul de termoficare este ”mai prost” decat cel de acum trei-patru ani, iar ”numarul de avarii e mult mai mare”.Primarul ales al Capitalei, care a inceput inventarierea…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca, in termen de o saptamana de la investire, intentioneaza sa prezinte situatia financiara a Primariei, iar in decurs de cateva luni sa realizeze un audit, transmite Agerpres. De asemenea, el a spus ca "pariaza" pe faptul ca anumite…