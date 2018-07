Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Sindila a transmis live pe Facebook accidentul din Slatioara, Olt, in urma caruia și-a pierdut soția cu care era casatorit de doar cinci luni. Chinuit de durere, barbatul spune ca el și soția sa fusesera luați la ocazie de șoferul baut și a decis sa filmeze, in speranța ca polițiștii il vor…

- Apar noi detalii in cazul accidentului din Slatioara, județul Olt, in care au murit doua peroane din cauza unui șofer care se urcase beat la volan. Dupa ce s-a vehiculat in presa ca autorul accidentului era cel care a transmis pe Facebook, pasagerul din vehicul susține ca povestea este diferita.

- Catalin Sindila, pasagerul din stanga soferului care, vineri-seara, a provocat un accident mortal pe DJ 677, in judetul Olt, in localitatea Slatioara, a postat astazi, pe contul sau de Facebook, fotografia soferului vinovat, prietenul sau, cu mesajul scurt: „El m-a nenorocit!". In accident au decedat…

- Stiai ca si numele pe care il porti iti poate influennta viata? Iata o lista cu cele dintre cele mai noroase nume feminine:Adriana: acest nume inseamna "iubire" și "fericire", doua lucruri pe care le atrage in viețile celor care il poarta, scrie

- De astazi ar trebui sa ne simtim mai in siguranta atunci cand vine vorba de protectia datelor pe care le distribuim in mediul online. A intrat in vigoare, la nivelul Uniunii Europene, noul Regulament privind Protecția Datelor (GDPR). Ceea ce inseamna ca situatii precum cele care au dus la scandalul…

- La nici 24 de ore de la producerea tragediei din Ungaria, in urma careia noua romani și-au pierdut viața, apar primele informații de la rudele șoferului vinovat. Cumnatul barbatului a oferit informații care schimba toata ipoteza existenta a desfașurarii evenimentelor! Citeste continuarea pe www.spynews.ro …

- „Nimeni si nimic nu e intotdeauna ceea ce pare”, spune jurnalistul Vlad Mixich intr-o postare pe facebook. Textul este insotit de doua fotografii in care sustine ca este surprins parintele Arsenie Boca, in perioada in care fusese alungat de la manastire de un decret comunist. Interesant este ca preotul…