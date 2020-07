Stiri pe aceeasi tema

- Șapte craioveni au fost reținuți joi de catre polițiștii gorjeni pentru furturi din locuințe. Astfel, polițiști din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au fost sesizați ieri de o femeie, de 76 de ani, din comuna Stejari, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns, fara drept, in locuința…

- Mai mult de un sfert din strazile Craiovei nu au canalizare. Posibilitatea ca acestea sa beneficieze de o rețea de canal sunt fondurile europene. CAO are doua proiecte in valoare de 37 de milioane de euro pentru demararea lucrarilor de extindere și reabilitare a canalizarii orașului. Craiova este inca…

- Pasagerii unui autoturism care se deplasa pe Bld.Tineretului din Craiova au fost, marti, atacati de catre mai multe persoane care i-au oprit in trafic, i-au lovit cu diverse obiecte contondente si le-au avariat autoturismul, potrivit IPJ Dolj. "In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 5…

- In taximetrul lovit de o alta masina se aflau patru persoane, dintre care doua au murit. Bunicul femeii si fiul ei de sapte ani au fost transportati la spital in stare grava. "Conducatorul de taxi si o femeie, pasager in taxi, in varsta de 39 de ani, din Craiova au decedat. In masina mai era bunicul…

- Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Campia Izlaz cu Raului. Din primele informatii, soferul masinii de taxi nu a respectat semnificatia indicatorului "cedeaza trecerea", a patruns in intersectie unde a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat in varsta de 38 de ani, care…

- Un barbat de 32 de ani, din judetul Gorj s-a rasturnat cu masina pe pe Drumul Național 65, in afara localitații Optasi, judetul Olt. In ciuda faptului ca autoturismul a plonjat in afara carosabilului cu rotile in sus, soferul si persoana din dreapta sa nu au suferit nici o zgarietura. Polițiștii Serviciului…

- Un politist a fost ranit, marti seara, in urma unui accident rutier petrecut in municipiul Craiova, dupa ce masina de politie in care se afla, care circula cu semnalele luminoase in functiune, a fost lovita de un alt autoturism, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…