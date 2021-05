VIDEO Accident inedit la Cluj. O basculantă cu 30 de tone de nisip s-a răsturnată peste un balcon O basculanta care transporta 30 de tone de nisip s-a rasturnat, joi, peste balconul unui apartament aflat la parterul unui bloc din localitatea Floresti, judetul Cluj. Accidentul a avut loc pe strada Teilor din localitatea Floresti, locatarii imobilului alertand in jurul orei 10.20 autoritațile. “Prin centrul Operational al unitatii s-a solicitat dislocarea la fata locului […] The post VIDEO Accident inedit la Cluj. O basculanta cu 30 de tone de nisip s-a rasturnata peste un balcon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

