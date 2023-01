VIDEO - Accident deosebit de violent cu două TIR-uri și o mașină în Timiș: Circulație complet întreruptă pe DN6 Un accident rutier violent a avut loc vineri pe DN6 Caransebes-Lugoj intre doua autotrenuri si o masina. Trei persoane au fost ranite, iar soferul autoturismului a suferit rani grave, fiind efectuate manevre de resuscitare, la ora transmiterii acestei stiri. IPJ Timis a anuntat si ca va interveni un elicopter SMURD, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

