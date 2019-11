Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera a fost blocata aproape doua ore. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Buzau catre Bucuresti, o femeie in varsta de 49 de ani, din Capitala, a patruns pe contrasens, imprejurare in care a intrat in coliziune…

- Sapte oameni, dintre care 5 copii au fost raniti intr-un accident rutier provocat de o soferita care a facut o depasire neregulamentara. Copiii se aflau intr-un microbuz de care s-a ciocnit masina femeii.

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineata, pe DN 10, aproape de localitatea Magura. Masina condusa de o femeie de 71 de ani a intrat in coliziune cu o autoutilitara care stationa pe partea carosabila.

- Accident cumplit, aseara, pe Drumul European 85, in afara localitații Poșta Calnau. Doi oameni au murit și trei au fost raniți, dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Tragedia s-a produs la aproximativ doi kilometri de localitatea Poșta Calnau. Un autoturism care mergea dinspre Ramnicu Sarat…

- Circulatia este intrerupta pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre București, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. Una dintre mașini a luat foc, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia este intrerupta…

- Un barbat a murit si doi au fost raniti, luni seara, pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila, pe raza localitatii Boldu, in urma impactului dintre un autoturism si un atelaj nesemnalizat, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem de grave’ Potrivit…

- Un accident in care au fost implicate doua autoutilitare și un autoturism s-a produs, luni, in comuna Telești. Reprezentanții Poliției Gorj au stabilit ca evenimentul rutier ar fi fost provocat de o tanara de 21 de ani, din comuna Plopșoru. „In timp ce conducea un autoturism, pe DC 95…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni dupa-amiaza, pe DN2 E85, in zona rondului de la Autorolla. Trei persoane au fost preluate de ambulante si transportate la spital. O a patra persoana ranita a refuzat internarea.