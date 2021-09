Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ABBA s-a reunit si va lansa in luna noiembrie un nou album de studio, primul material discografic cu piese originale inregistrate dupa o pauza de patru decenii, si va sustine un concert digital la Londra in 2022, au anuntat joi membrii formatiei suedeze, citati de agentiile de presa Reuters…

- Medicii veterinari britanici au eutanasiat un mascul de alpaca in varsta de opt ani, a carui soarta a generat proteste si critici adresate prim-ministrului Boris Johnson, dupa ce Guvernul de la Londra a ordonat ca animalul sa fie sacrificat din cauza unor rezultate pozitive la testele de depistare…

- ABBA, legendara trupa suedeza, revine pe scena muzicii dupa o pauza de 39 de ani. Cei patru artiști, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson, au pregatiti piese noi. Cand urmeaza sa fie lansate.

- Bateristul legendarei trupei The Rolling Stones, Charlie Watts, a incetat din viața la varsta de 80 de ani. Anunțul a fost facut de agentul artistului, care a transmis condoleanțe familiei. Vestea morții sale s-a raspandit cu viteza, iar printre cei care au trimis mesaje pline de regrete se regasesc…

- Regatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor cu privire la creșterea numarului de cazuri generat de varianta Delta a coronavirusului, relateaza Reuters.