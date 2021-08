Stiri pe aceeasi tema

- Formația suedeza ABBA, celebra in anii 70-80, a lansat joi dimineața un nou site ”Abba Voyage” destinat fanilor sai, care așteapta nerabdatori primul lor proiect muzical dupa 39 de ani, relateaza Hotnews , care citeaza BBC. Pe acest site, care poate fi accesat la adresa www.abbavoyage.com , fanii se…

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru…

- Trupa timișoreana The Case a lansat un nou single numit „Monster”, piesa fiind cel de-al treilea single dintr-o serie de cinci melodii mixate și masterizate de Adam Whittaker, cunoscut pentru colaborari cu formații precum The Damned, Starsailor, Doves sau Kate. Formația si-a facut debutul in primavara…

- Aneta Gașpar, solista cunoscuta datorita prestațiilor sale din concursul Vocea Romaniei, va susține un concert la Timișoara alaturi de colegii ei din trupa Tiramisu Band, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 7 august, de la ora 20, la Manufactura. Trupa din Varset (Serbia), Tiramisu Band, in…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața fanilor. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat in fața…

- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case revine in fața melomanilor cu un single nou, „Devil“. Formația si-a facut debutul in primavara anului 2012. Doi ani mai tarziu, muzicienii au lansat un material discografic care cuprinde sase piese, fiecare avand un mesaj diferit. Inca din primii ani de…