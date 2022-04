Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 11 aprilie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un barbat de 48 de ani, din comuna Orașu Nou, județul Satu Mare, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata…

- Politistii galateni fac cercetari si au deschis un dosar penal in cazul unui minor care a fost filmat in timp ce conduce un autoturism pe drumurile publice. Vinovata este mama acestuia, care i-ar fi incredintat masina.

- La data de 30 martie, in jurul orei 05.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au oprit in vederea efectuarii unui control, un autoturism condus in localitatea Vultureni, in interiorul caruia se aflau doi barbați de 46 și 48 de ani, din comuna Țaga, respectiv municipiul Gherla. In urma controlului…

- Un tanar de 39 de ani, din comuna Ghindeni a fost descoperit cu zeci de pachete de țigarete fara timbru in mașina, dupa un control de rutina al polițiștilor pe strada Carpenului din Craiova. Tanarul s-a ales cu dosar penal. In noaptea de 25/26 martie a.c., ora 01:30, polițiștii de ordine publica din…

- Polițiștii prahoveni au deschis un dosar penal pentru distrugere și au demarat verificari pentru identificarea unui barbat care a taiat cu flexul sistemul de inchidere al barierei amplasate pe Drumul Cotei 1400 din Sinaia. Șoferul cu tupeu a fost ajutat de un prieten sa taie bariera și sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere Sighetu Marmatiei in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Vicovu de Sus, au confiscat peste 12.000 de pachete cu tigari de provenienta extracomunitara. Potrivit Politiei de Frontiera, intreaga cantitate, in valoare de peste 144.000 lei, a…

- Un barbat de 43 de ani, baut și cu permisul de conducere suspendat, și-a rapit cu mașina, in Capitala, fosta concubina și fiica. In timpul deplasarii, el ar fi accidentat cinci mașini parcate.Potrivit Poliției Capitalei, sambata dimineața polițiștii au fost anunțați de un barbat ca autoturismul…

- Un politist din Alexandria este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. ”La data de 29 ianuarie a.c., politistii…