VIDEO. A rămas blocat cu BMW-ul în râul Bistrița, după ce a încercat să-l traverseze Șoferul unui BMW a ramas blocat in raul Bistrița, dupa ce a incercat sa-l traverseze direct prin albia raului. Zona este des tranzitata de autovehicule, insa de data aceasta ploile au ridicat nivelul apei. Așa ca șoferul unui BMW X5, care a incercat sa traverseze prin albia raului, a ramas blocat. Șoferul a apelat la

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

