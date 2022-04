Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din Tg.Mureș gazduiește in perioada 29 aprilie – 1 mai, cel mai important eveniment de teqball organizat pana acum in Romania, respectiv etapa a II-a a circuitului European Teqball Tour. Potrivit Federației Romane de specialitate, la competiție s-au inscris 35 de echipe in proba de…

- Etapa de European Teqball Tour de la Tg. Mureș va avea la start 35 de echipe la proba de dublu și 30 de echipe la proba de dublu-mixt.Iata și lista completa de concurs: DUBLU MASCULIN Bogdan Marojevic – Nikola Mitro (Serbia) – numarul 1 mondialBanyik Csaba – Blazsovics Adam (Ungaria) – numarul 2 mondialGyorgydeak…

- Prima etapa din CN de Raliuri s-a desfasurat la Baia Mare si imprejur. Raliul Maramuresului a adunat la start 73 de echipaje, printre care si doua de la CSM Targu Mures. Cu nr. de concurs 209 Kovacs Levente l-a avut ca copilot pe Alexandru Neumann, iar masina cu nr. de concurs 272, a fost o „afacere"…

- Cea mai importanta competiție de Teqball din Romania, sportul cu cea mai rapida dezvoltare la nivel mondial, la doar 5 ani de la apariție, vine la Targu Mureș. Cei mai buni jucatori de Teqball ai lumii vor fi prezenți la Targu Mureș, pentru o competiție de cinci stele. Sala Sporturilor va gazdui, in…

- Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, Nagy Tamas, jucatorul echipei de futsal CSM Targu Mures va juca in fata propriilor suporteri in turneul de calificare la Campionatul European U19 de futsal, care va avea loc in perioada 16-18 martie,…

- Perechea Irina Begu / Monica Niculescu (Romania) s-a calificat in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 de dolari. In optimi, cele doua romance…

- Sportivul nostru, cu dubla legitimatie CSS-CSM Targu Mures a pierdut finala continentala. Campionatul European U23 s-a desfasurat in Plovdiv (Bulgaria) unde Biro Krisztian a participat la categoria 74 kg, unde a ajuns in finala. Acolo a trebuit sa se recunoasca invins in fata azerului Dzhabrail Gadzhiev…

- Recensamantul, propriu-zis din Romania, se va desfașura in intervalul martie-iulie 2022. Fața de celelalte recenzari, cea mai importanta schimbare este ca, anul acesta populația are posibilitatea de a se recenseza, online, in prima parte a acestui proces. Pentru autorecenzare va trebui sa va inregistrați…