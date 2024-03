Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Campionatele Regionale pentru cadeți cu varste cuprinse intre 12-13 ani s-au desfașurat la Oradea, unde sportivele de la CSȘ Reșița au reușut sa-și indeplineasca baremele! De asemenea, clubul reșițean a reușit sa obțina o medalie de aur, una de argint și una de bronz. Urmeaza, pentru sportivele…

- Perechea alcatuita din Darius Gabriel Danciu și Mirona Maura Toncean, sportivi legitimați la clubul Ray"s Dance Piatra Neamț, respectiv la Dansul Viorilor Reghin, au cucerit doua medalii de argint la ediția din acest an a Campionatului Național de Dans Sportiv, competiție organizata de catre Federația…

- Perechea alcatuita din Ronin Moldovan și Zsofia Gombos, sportivi legitimați la clubul targumureșean Dance Art, au cucerit doua medalii de aur la ediția din acest an a Campionatului Național de Dans Sportiv, competiție organizata de catre Federația Romana de Dans Sportiv, in Sala Sporturilor din Targu…

- Echipa U15 de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș s-a clasat pe locul 7 din 43 de echipe in Campionatul National. Acest rezultat este un pas mare facut in fata, comparativ cu rezultatul din sezonul trecut, cand echipa a terminat pe locul 13. In ultimul meci din Final 8 al Campionatului Național…

- In perioada 23-24 februarie, 20 de sportivi ai clubului CSS Targu Mureș au participat la primul concurs de inot (verificare) din acest an intitulat ,Tavaszvaro uszoverseny", organizat in orașul Hodmezovasarhely din Ungaria. Au participat la concursul din Ungaria peste 620 de inotatori care au reprezentat…

- Cei doi sportivi sunt legitimați la Clubul Gold Stars Baia Mare si au facut parte din lotul Romaniei. In perioada 2-4 februarie, la Oradea, s-a desfașurat Campionatul European de Inot in Ape Inghețate, la care au participat 322 de inotatori din Europa. Lotul Romaniei, format din 34 de sportivi, coordonați…

- David Popovici a reușit o noua cursa senzaționala la EURO Meet. Acesta și-a asigurat aurul la cursa de 100 metri liber. A obținut un timp de 46.86, care a devenit oficial cel mai bun timp din istoria competiției. Precedentul record la EURO Meet era de 48.43. Este a doua medalie de aur pe care o […]…

- Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a invins joi, 28 decembrie, liderul Conferinței B al Ligii Naționale de Baschet Masculin, succesul fiind al cincelea la rand. Potrivit CSM, rezultatul final a fost urmatorul: CSM Targu Mures – CSM CSU Oradea 88-83 (14-23, 29-24, 28-20, 17-15) Marcatorii…