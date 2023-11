Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 03 Noiembrie 2023, la ora 11:08:37 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 80.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km V de Focsani, 66km N de Buzau, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 80km E…

- A fost cutremur, sambata dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul, unul slab, a avut loc la ora 06:58. Și, informațiile anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs marti in regiunea Jujuy din Argentina, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters.Cutremurul s-a produs la o adancime de circa 238 de kilometri.Potrivit Centrului German de Cercetare in Geostiinte (GFZ), care a anuntat o magnitudine…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs marți, la 48 kilometri de Dipayal, Nepal, a anuntat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ).Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ, informeaza Reuters, potrivit mediafax. Cutremurul a fost resimțit și in unele…

- Un cutremur slab s-a produs in dimineața zilei de luni, 28 august, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 08:36, in Oltenia, Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.2 și s-a produs la adancimea…

- Cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs in provincia Santiago del Estero, din ArgentinaUn seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in provincia Santiago del Estero din Argentina, a anuntat Centrul German de Cercetare in Geostiinte (GFZ), citat de agentiile Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.…

- Un cutremur a avut loc luni la ora 00.40 in județul Gorj. Seismul din Oltenia este considerat unul mediu, a avut magnitudinea de 4,6, și s-a produs la o adincime de 10 km, scrie digi24.ro. Cutremurul s-a produs la 7 km Nord de Tirgu Jiu, 72 de km Nord-Est de Drobeta-Turnu Severin, 75 de km Sud de Hunedoara,…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in Mexic, in apropiere de statul Chiapas, a anuntat Centrul German de Cercetare in Geostiinte (GFZ), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Guvernatorul din Chiapas, Rutilio Escandon, a declarat intr-o postare pe platforma X ca organismul pentru protectie…